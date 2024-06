Berlin (dpa) – Der Weg von Trainer Cristian Fiél zum Fußball-Zweitligisten Hertha BSC ist frei. Der 44-Jährige verlässt den 1. FC Nürnberg und sucht eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein, wie Nürnbergs neuer Sportvorstand Joti Chatzialexiou am Montag berichtete.

Schon vor der zurückliegenden Saison soll der Deutsch-Spanier ein Trainerkandidat bei den Berlinern gewesen sein. Fiél besitzt bei den Franken noch einen Vertrag bis 2025, Hertha müsste also eine Ablöse zahlen.

Hertha sucht einen Nachfolger von Clublegende Pal Dardai, dessen Vertrag nach Saisonende nicht verlängert worden war. Der neue Trainer muss den Berliner Weg bedingungslos mitgehen, also weiter auf Talente aus der eigenen Akademie setzen. Herthas Sportdirektor Benjamin Weber hatte auf der Mitgliederversammlung angekündigt, bei der Trainersuche «auf einem guten Weg» zu sein.

Seit Wochen wird Fiél mit den Berlinern in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge sollen sich beide Parteien grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Den Kontakt zu Fiél hat dem Vernehmen nach Andreas «Zecke» Neuendorf eingefädelt. Der 49 Jahre alte Direktor Akademie und Lizenzspielerbetrieb und Fiél gelten als enge Freunde.

Viel Zweitliga-Erfahrung kann Fiél nicht vorweisen. Das eine Jahr in Franken war seine erste Trainer-Station in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Nach einer ordentlichen Hinrunde baute der FCN in der Rückrunde extrem ab und machte den Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag perfekt.