Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Am Wochenende bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute tagsüber einzelne Schauer und Windböen, die nächsten Tage soll es weitgehend trocken bleiben.

Für den Morgen warnt die Verkehrsinformationszentrale vor Glätte auf den Straßen, vor allem in Brandenburg. Der weitere Tag wird laut DWD dann wechselnd bewölkt, im Norden soll es mancherorts regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad, dazu kommt mäßiger Wind von Westen. In der Nacht zum Samstag soll es überwiegend aufklaren und trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 1 Grad.





Am Samstag bleibt es laut Prognose wechselnd bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Die Nacht zum Sonntag soll weitgehend trocken und klar werden, Tiefstwerte zwischen 1 und minus 2 Grad werden erwartet.

Der Sonntag startet mit wenig Wolken, dann soll es laut Wetterexperten im Laufe des Nachmittags von Westen zuziehen. Insgesamt soll es tagsüber trocken bleiben, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 9 Grad. In der Nacht zum Montag rechnet der DWD dann mit Wolken und leichtem Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.