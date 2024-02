Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Eine wechselhafte Wetterlage und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag zunächst mit vielen Wolken und durchziehendem Regen. Ab Mittag ziehen die Schauer ab und es tritt vor allem im Süden Brandenburgs bis in den Berliner Raum Sonnenschein auf. Dabei wird es wechselnd bewölkt – bei milden Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht verdichtet sich wieder die Wolkendecke, im Norden wird es zum Teil neblig-trüb. Regen wird nicht erwartet – die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 7 Grad.

Am Sonntag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel, örtlich tritt leichter Regen oder Sprühregen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht zu Montag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise kommt es zu Regen oder Sprühregen. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad ab.