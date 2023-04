Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Osterwochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, verdichten sich die Wolken am Karfreitag im Laufe des Tages und es tritt gebietsweise Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad.

Am Samstag bleibt es bewölkt, vormittags regnet es. Zum Nachmittag klart es dann ein wenig auf und es werden regenfreie Abschnitte erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zum Ostersonntag ziehen erneut dichte Wolken auf und es treten lokale Schauer auf. Im Süden Brandenburgs wird es laut DWD überwiegend klar. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad ab.

Der Ostersonntag bleibt meist trocken und stark bewölkt. Am späten Nachmittag lockert es auf – die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad. Nachts bleibt es bewölkt und es wird Nebel erwartet. Dabei ist es regenfrei – bei Tiefstwerten bis 0 Grad.