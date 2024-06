Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Sonne und Wolken im Wechsel bestimmen am Donnerstag das Wetter in Berlin und Brandenburg. Über den Tag bleibt es weitgehend trocken, erst am späten Nachmittag und Abend fallen örtlich Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 18 Grad in der Uckermark und 23 Grad in der Niederlausitz.

Nach ein paar letzten Schauern bleibt es in der Nacht voraussichtlich trocken. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 5 Grad. In Muldenlagen und in Bodennähe sind Temperaturen bis 0 Grad nicht ausgeschlossen.

Am Freitag wechseln sich laut Vorhersage Wolken und längere heitere Phasen ab. Zunächst ist es weitgehend trocken, am Nachmittag fallen lokal Schauer. Auf 19 bis 22 Grad steigen die Temperaturen. Der Wind weht schwach bis mäßig und nimmt zum Abend ab. In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend es trocken. Die Werte sinken auf 11 bis 7 Grad.

Das Wochenende beginnt heiter bis wolkig. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 21 Grad in Nordbrandenburg und 25 Grad im Süden.