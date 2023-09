Weber gewinnt Speerwurf beim Berliner Istaf.

Berlin (dpa) – Speerwerfer Julian Weber hat sich den Sieg beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf geholt. Eine Woche nach dem vierten Platz bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest gewann der favorisierte Europameister am Sonntag mit 84,09 Metern. Der 29-Jährige schaffte in seiner Wahl-Heimat im fünften Versuch den besten Wurf der Konkurrenz. Zweiter wurde Andrian Mardare aus Moldau mit 81,37 Metern. Weber hatte bei der WM die letzte Chance verpasst, doch noch die erste medaillenlose WM eines deutschen Teams zu verhindern und sorgte als Vierter letztlich für die beste deutsche Platzierung in Ungarn.