Briesen (Mark) (dpa/bb) – Die Verunreinigung von Trinkwasser für Hunderte Haushalte in Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree ist behoben – die Bewohner sollen das Wasser aber zunächst weiter abkochen. Das Trinkwasser sei wieder sauber, sagte ein Sprecher des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland. «Der Eintrag ist gestoppt.»

Die Einwohner seien aber noch dazu aufgerufen, das Wasser abzukochen, sagte der Sprecher. Am Montag werde das Wasser analysiert. Spätestens am Mittwoch sollen die Ergebnisse vorliegen. Betroffen seien 200 bis 250 Haushalte in Briesen, sagte er.





Der Grund für die Verunreinigung ist nach Angaben des Zweckverbands eine Verbindung einer Eigenversorgungsanlage zum Trinkwassernetz – das sei strafbar. Wie lange das Wasser bereits verunreinigt war, stand zunächst nicht fest. Zuvor hatten die «Märkische Oderzeitung» und der RBB berichtet.