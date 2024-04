Berlin (dpa) – Eine mitten in einer Vorstellung aus ungeklärter Ursache ausgelöste Sprinkleranlage hat beim Berliner Ensemble am Freitagabend einen Wasserschaden verursacht. Nicht nur musste die laufende Aufführung des Stücks «Iwanow» abgebrochen werden, wie das Theater am Samstag mitteilte. Auch die für diesen Samstag, Sonntag und Montag geplanten Aufführungen im Großen Haus fallen demnach ersatzlos aus. An allen drei Abenden hätte dort George Orwells «1984» gespielt werden sollen. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet.

«Die Sprinkleranlage konnte nach wenigen Minuten abgestellt werden, das Wasser drang jedoch in die gesamte Unterbühne ein», teilte das Theater weiter mit. Verletzt worden sei niemand. «Erste Trocknungsarbeiten im Bühnenraum wurden noch in der Nacht eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.»