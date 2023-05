Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 führen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft mit 2:0 nach Siegen. Am Samstag gewannen die Berliner in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gegen Titelverteidiger Waspo Hannover glücklich mit 15:13 (2:3,1:1,3:5,5:2 – 4:2) nach Fünfmeterwerfen. Den Auftakt hatte Spandau ebenfalls erst per Strafwurf-Entscheidung am Mittwoch bei den Niedersachsen für sich entschieden. Mit einem weiteren Erfolg an diesem Sonntag stünden die Wasserfreunde als neuer deutscher Meister fest. Zuletzt gewannen sie 2019 den Titel.