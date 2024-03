Berlin/Esslingen (dpa/bb) – Die Wasserballerinnen von Spandau 04 haben ohne Probleme das Final Four im Pokalwettbewerb erreicht. Im Viertelfinale gewann das Team von Trainer Marko Stamm beim Vorjahres-Dritten SSV Esslingen mit 26:6 (8:2,4:1,7:1,7:2). Die meisten Treffer erzielten Gesa Deike (7), Emmerson Joy Houghton (5) und Isabel Maria Riley (4). Neben dem fünfmaligen Pokalgewinner Spandau stehen Bayer Uerdingen, Blau-Weiß Bochum und ASC Duisburg in der Endrunde, die am 3. und 4. Mai in Duisburg stattfindet.