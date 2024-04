Berlin (dpa/bb) – Zum Abschluss der Vorrunde der Wasserball-Bundesliga der Männer spielen die Topteams Spandau 04 und Waspo 98 Hannover um den ersten Platz. In der Schwimmhalle Schöneberg (16.00 Uhr) treffen am Samstag die unbesiegten Hauptstädter (12 Siege, 1 Remis) auf den Herausforderer aus Niedersachsen (11 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage). Der erste Rang bringt den Heimbonus in allen folgenden Playoffrunden bis zum Best-of-Five-Finale.

Im Hinspiel in Hannover im November 2023 trennten sich die ewigen Rivalen mit 12:12. Spandau 04 ist als einziger deutscher Verein noch international vertreten und hat dabei zuletzt im Euro Cup mit einem Auswärtserfolg beim italienischen Spitzenteam RN Savona überzeugt. Für die Gastgeber spricht neben dem Heimvorteil und zwei Punkten Vorsprung auch das bessere Torverhältnis.