Leipzig (dpa) – Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mahnt mit Blick auf das drohende Wasserproblem für die Lausitz und Berlin weitere Untersuchungen an. Hintergrund ist der Umstand, dass mit dem Ausstieg aus der Braunkohle der Spree praktisch der Wasserhahn zugedreht wird. Denn um die Tagebaue trocken zu halten, wurde bisher massiv Grundwasser abgepumpt und in die Spree geleitet.

Berlin fürchtet um Wasserversorgung, Brandenburg um Spreewald

«Während Berlin um seine Trinkwasserversorgung bangt, fürchtet Brandenburg den Verlust des Unesco-Titels für den Spreewald und steht Sachsen vor der Herausforderung der Befüllung der Tagebaurestlöcher und Auffüllung des vom Tagebau verursachten Grundwasserdefizits», schrieben die Nabu-Landesverbände von Berlin, Brandenburg und Sachsen an die zuständigen Ministerien in ihren Ländern.





Naturschützer halten technische Lösung für nicht zielführend

Eine Studie des Umweltbundesamtes zu den Folgen des Kohleausstiegs für den Wasserhaushalt der Lausitz rücke die Überleitung von Wasser aus anderen Flusseinzugsgebieten in den Fokus, hieß es. Eine länderübergreifende Arbeitsgruppe habe eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben und prüfe technische Lösungen wie die Überleitung von Wasser aus der Elbe in die Spree, während «naturbasierte Ansätze» weitestgehend unbeachtet bleiben.

Natürliche Wasserspeicherkapazitäten des Bodens nutzen

«Begründet wird das damit, dass naturbasierte Lösungen kein hinreichendes Potenzial hätten. Diese Aussage muss verwundern», teilte der Nabu. Denn solche Ansätze machten sich die Prozesse der Natur zunutze. Um etwa die natürlichen Wasserspeicherkapazitäten des Bodens zu nutzen, werde in niederschlagsreichen Zeiten oder bei natürlichen Hochwassern das Wasser gezielt in der Landschaft gehalten. «Damit füllen sich das Porenvolumen des Bodens und die Grundwasserleiter auf und geben das Wasser in den trockeneren Jahreszeiten wieder ab.»

Der Naturschutzbund Deutschland hält eine Studie für erforderlich, die das natürliche Wasserspeichervermögen im Einzugsgebiet der Spree und die Verdunstung im Bereich der Tagebaurestlöcher untersucht.