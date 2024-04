Berlin (dpa/bb) – Ein Waschbär ist am Wochenende in einen Schornstein in Berlin-Friedrichsfelde geraten – und schließlich am Montag gerettet worden. Am Sonntag hätten Einsatzkräfte bereits versucht, das Tier mit Unterstützung des Bezirksschornsteinfegers über eine Drehleiter zu befreien, teilte die Feuerwehr am Montagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Und: «Nach mehreren Stunden mussten wir den Einsatz leider ohne Erfolg abbrechen.»

Am Montagabend habe es dann die glückliche Wendung gegeben: Einer Tierärztin sei es gelungen, den Waschbären im Schornstein zu betäuben. Weiter schrieb die Feuerwehr: «Mit vereinten Kräften konnten wir den kleinen Bären dann befreien. Anwohnerin glücklich. Waschbär glücklich. Feuerwehr glücklich. #good.»