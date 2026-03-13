Berlin (dpa/bb) – Die Staatsoper Unter den Linden plant in der nächsten Saison sechs Premieren. Trotz Spardrucks hätten sie es geschafft, ein reiches und großartiges Programm aufzustellen, sagte Intendantin Elisabeth Sobotka bei der Programmvorstellung. «Aus meiner Sicht gibt es keine zweite Kunstform, die einen so bewegen, so mitreißen kann.»

Gespielt werden zum Beispiel Engelbert Humperdincks «Königskinder» (1910) dirigiert von Generalmusikdirektor Christian Thielemann, Giacomo Puccinis «Manon Lescaut» (1893) und «La Vestale» (1807) von Gaspare Spontini als erste Premiere der Saison Ende September.





Was die Staatsoper zu Chalamet sagt

Hollywoodstar Timothée Chalamet hatte zuletzt für Debatten gesorgt, als er in einem Gespräch sagte, er wolle nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten – «Dinge, bei denen man sagt, „Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert“».

Große Opernhäuser reagierten anschließend mit einer Mischung aus Witz und Kritik auf seine Äußerungen. Was Chalamet zu der Aussage bewogen habe, wisse sie nicht, sagte Sobotka. Aber sie sei begeistert, welche Resonanz die Aussage zur Folge gehabt habe. Wie die Menschen, die Opern- und die Ballettwelt darauf reagiert hätten, «das hat mich gefreut».

Chalamet könne «doch mal zum „Tristan“ kommen», kommentierte Thielemann knapp. Die Saison 2026/2027 wird seine dritte als Generalmusikdirektor der Staatsoper, zuvor war er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Welches Stück Thielemann gereizt hat

Die selten gespielte Oper «Königskinder» war ein Wunsch von Thielemann. Dass manche das Stück für noch besser hielten als «Hänsel und Gretel», habe ihn neugierig gemacht, sagte er. Ob das stimme oder nicht, müsse man selbst beurteilen, es sei jedenfalls anders und gehe unglaublich zu Herzen. Die Premiere ist für Mai 2027 geplant.

Zum 200. Todestag von Ludwig van Beethoven soll bei den Festtagen 2027 seine 9. Symphonie erklingen. Die Barocktage kehren mit «La Calisto» (1651) von Francesco Cavalli im November 2026 zurück. Geplant ist auch ein Gastspiel in Shanghai mit anschließender Tournee in Japan und Taiwan.