Schönefeld (dpa/bb) – Fluggäste in Berlin müssen sich am heutigen Donnerstag auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen eines ganztägigen Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen am Hauptstadtflughafen BER sämtliche Abflüge aus. Auch bei den Landungen kommt es je nach Fluggesellschaft zu Streichungen, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle und in den Servicebereichen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Damit will sie nach eigener Aussage den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit diese ein verbessertes und einigungsfähiges Angebot vorlegen. An anderen Flughäfen hatte Verdi auch für Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Der BER ist davon nach Angaben der Gewerkschaft bislang aber nicht betroffen.