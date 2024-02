Berlin (dpa/bb) – Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa hat am Dienstagmorgen auch am Flughafen Berlin-Brandenburg begonnen. Die Lufthansa strich alle geplanten Starts und Landungen am Flughafen, wie auf der Internetseite mitgeteilt wurde. Geplant waren ursprünglich je 25 Starts und Landungen. Flüge der Lufthansa-Töchter Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines sind laut der Online-Auskunft des Flughafens nicht vom Warnstreik betroffen. Lufthansa fliegt vom Hauptstadtflughafen aus nur nach München und Frankfurt am Main.

Grund des Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals sind die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die laut Verdi rund 25 000 Beschäftigten am Boden – unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften. Lufthansa spricht von rund 20 000 Beschäftigen. Die Tarifverhandlungen sollen an diesem Mittwoch fortgesetzt werden.