Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wechselnde Bewölkung und einzelner Regen bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag zunächst wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Tagesverlauf wird es dann wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. Vereinzelt tritt Regen auf – bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Nachts zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. Gegen Morgen ziehen lokal Nebelfelder auf. Es kühlt auf Werte zwischen 11 und 16 Grad ab.

Am Mittwoch wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab. Vor allem am Abend wird es gebietsweise heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunächst gering bewölkt, später klart es auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 12 und 16 Grad.

In sechs Landkreisen in Südbrandenburg besteht am Dienstag die Warnstufe drei und somit eine mittlere Waldbrandgefahr. Dazu gehören Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Cottbus/Spree-Neiße, Potsdam-Mittelmark und Dahme-Spreewald. In den restlichen Landkreisen gilt Warnstufe zwei, es besteht eine geringe Gefahr.

Der DWD stellt die Daten bereit. In die Berechnung fließen etwa Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und die Niederschlagsrate ein. Die meisten Feuer im Wald entstehen nach Angaben von Experten durch menschliches Handeln.