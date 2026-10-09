Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Berlin und Brandenburg starten mit Wolken und etwas Regen in das Wochenende. Am Morgen bleibt es meist noch trocken, später zieht dann von Westen her Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach um 14 Grad. Die Wetterexperten rechnen zudem mit wechselnder, teils starker Bewölkung. Der Prognose zufolge weht ein mäßiger Wind, vereinzelt gibt es Böen.

Auch die Nacht wird teilweise nass: Der DWD erwartet zeitweise schauerartigen Regen. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte um 10 Grad.





Am Samstag Ausflugswetter

Wer einen Ausflug plant, sollte den Samstag nutzen. Der Prognose zufolge bleibt es trocken, bei Höchstwerten um 17 Grad. Am Sonntag erwartet der DWD dann wieder zeitweise Schauer, lokal sind zudem Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte um 15 Grad.