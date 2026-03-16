Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in dieser Woche wieder auf Sonnenschein und blauen Himmel freuen – doch zunächst wird es noch einmal stürmisch. Der Montag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken und schauerartigem Regen. Ab dem Mittag ziehen kurze Gewitter mit Graupel und stürmischen Böen auf. Die Temperaturen erreichen 8 bis 11 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen die Wolken ab, die Temperaturen fallen auf 0 bis minus 2 Grad. Örtlich sei Glätte nicht ganz auszuschließen. Der Dienstag wird heiter, teils sonnig und trocken. Nur im Westen könne es örtlich regnen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ist es gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen fallen auf 0 bis minus 3 Grad.





Viel Sonne am Mittwoch

Am Mittwoch wird es laut DWD sonnig mit Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen wieder auf 1 bis minus 3 Grad. Auch am Donnerstag soll es heiter werden. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. Ab dem Mittag sollen aus dem Norden jedoch dichte Wolken aufziehen und mit ihnen Regen.