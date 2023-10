Wittenberge/Wittenberg (dpa) – Die brandenburgische Stadt Wittenberge nimmt das in ihrem Bahnhof irrtümlich angefertigte Wandbild von der berühmten Schlosskirche in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) mit Humor. «Statt den Fehler am Wittenberger Bahnhof zu korrigieren, wäre es aus unserer Sicht auch möglich, die Gestaltung mit einem Augenzwinkern zu kommentieren», erklärte ein Sprecher der Kommune am Donnerstag.

Der Künstler, der das Bild 2020 für eine Fußgängerunterführung im Auftrag der Bahn anfertigte, hatte offenbar die beiden Städte an der Elbe ob ihres ähnlichen Namens miteinander verwechselt. So gelangte die weltberühmte Schlosskirche als Wandbild an den Bahnhof in Wittenberge. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet.

Eine Möglichkeit die Verwechslung humorvoll aufzulösen, wäre beispielsweise ein Hinweisschild, das Besucher auffordere herauszufinden, welches Bauwerk auf dem Wandbild nicht ins Stadtbild gehöre, sagte der Sprecher von Wittenberge. «Und das natürlich auch über das Missverständnis aufklärt.» Entscheiden müsse aber die Deutsche Bahn. Man wolle nun an die Bahn mit dem Wunsch herantreten, das Wandbild zu erhalten und gegebenenfalls humorvoll zu kommentieren. Die Stadt würde sich «natürlich auch über eine Stadtansicht von Wittenberge am Bahnhof von Wittenberg freuen», frotzelte der Sprecher.

«Wir spekulieren darauf, dass die Wittenberger den Schlosskirchenturm in ihrem Stadtbild aufbauen», scherzte auch die Sprecherin der Lutherstadt Wittenberg. Vielleicht habe die Bahn das schon vor Jahren kommen sehen. Und: Natürlich werde man ein Wandbild in Wittenberg von der Stadtansicht in Wittenberge nicht ablehnen, sagte die Sprecherin.

In der kommenden Woche wollen sich die beiden Stadtoberhäupter laut der Sprecherin zusammensetzen und mit Blick auf die Landesgartenschauen 2027, die beide Städte für ihr jeweiliges Bundesland organisieren, eine kleine «charmante» Kampagne für die «Verirrten» erarbeiten. «Wir ahnen es schon, es wird sich sicher der ein oder andere in die falsche Stadt verirren», so die Sprecherin.

Die Bahn gab an, dass es sich um ein Versehen handele und man sich mit dem Künstler abstimmen wolle, wie der Fehler zu beheben sei.

Wittenberg oder Wittenberge? Eine Verwechslung zwischen den beiden etwa 200 Kilometer auseinanderliegenden Elb-Städten ist kein Novum. Vor Jahren wartete beispielsweise ein Reiseleiter in Wittenberg auf seine Gruppe, um sie durchs Lutherhaus zu führen. Wie sich dann herausstellte, war die Gruppe nach Wittenberge gefahren. In einem anderen Fall war ein Berliner Ehepaar bereits einen Tag in Wittenberge, als es sich in einem Café nach der Kirche mit Luthers Thesen erkundigte. An die Schlosskirche in Wittenberg soll Reformator Martin Luther der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 kirchenkritischen Thesen geschlagen haben.