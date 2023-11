Berlin (dpa/bb) – Bei Abrissarbeiten in Berlin-Zehlendorf ist eine Giebelwand teilweise eingestürzt. Dabei soll ein Mensch verschüttet worden sein, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch sagte. Die Feuerwehr sei mit mehr als 60 Kräften bei der Unglücksstelle in der Schopfheimer Straße im Einsatz. Weitere Details konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht nennen.