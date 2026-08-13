Potsdam (dpa/bb) – Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist gestiegen. In neun Landkreisen gilt nun Warnstufe 4 von 5, wie aus Daten des Ministeriums für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) hervorgeht. Demnach ist die Gefahr für Feuer in diesen Gebieten hoch.

Die Warnung gilt den Angaben zufolge in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Barnim, Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster. Im Rest des Bundeslandes gilt laut dem MLEUV weiterhin die Warnstufe 3 und somit eine mittlere Gefahr.





Am Samstag höchste Gefahrenstufe möglich

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienst könnte am Freitag dann im ganzen Bundesland die zweithöchste Warnstufe erreicht werden. Am Samstag ist der Prognose zufolge im Süden Brandenburgs sowie im Landkreis Märkisch-Oderland und in der Uckermark sogar die höchste Stufe möglich.