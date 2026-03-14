Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Eine Kaltfront bringt feuchtere und deutlich kühlere Luft nach Berlin und Brandenburg. Dadurch wird das Wetter am Wochenende unbeständiger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die zuletzt hohe Waldbrandgefahr in fünf Landkreisen sinkt damit auf eine mittlere, wie aus Daten des Forst- und Umweltministeriums hervorging.

Heute zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt, dazu fällt zeitweise Regen. Nur in der Niederlausitz sind mit etwas Glück auch trockenere Abschnitte möglich. Die Temperaturen erreichen den Wetterexperten zufolge je nach Region etwa 8 bis 17 Grad, in Berlin um 12 Grad. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend bedeckt, stellenweise fällt weiterer Regen. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf 4 bis 1 Grad.





Der Sonntag bringt weiterhin viele Wolken, vereinzelt kann noch leichter Regen fallen. Am Abend lockert es teilweise auf. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 7 und 10 Grad.