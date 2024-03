Potsdam (dpa/bb) – Die Waldbrandgefahr in Brandenburg liegt in den meisten Landkreisen bei Gefahrenstufe drei von fünf. Dies entspricht nach Daten des Umweltministeriums einer mittleren Gefahr.

Im Südosten gilt die Gefahrenstufe vier («Hohe Gefahr»). Davon betroffen sind die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Cottbus. Für das Osterwochenende sind Temperaturen von mehr als 20 Grad vorhergesagt.

Die Waldbrandsaison beginnt in Brandenburg offiziell im März. Der Landesbetrieb Forst überwacht den Wald mit 105 Sensoren. Die Daten werden in Waldbrandzentralen an den Standorten Eberswalde und Wünsdorf ausgewertet. Brandenburg gilt als eine der trockensten Regionen in Deutschland.