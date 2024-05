Potsdam (dpa/bb) – Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist fast auf dem höchstmöglichen Stand. In 13 der 14 Landkreise wurde am Dienstag die Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) erreicht, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Im Landkreis Uckermark war es die Stufe 4 (hohe Gefahr).

Bereits am Sonntag und in der Nacht zu Montag gab es drei kleinere Waldbrände, alle konnten dank frühzeitiger Erkennung schnell gelöscht werden. Am Montag brachen sechs Waldbrände aus, vor allem am Nachmittag, als es immer trockener wurde. Mindestens bis Donnerstag soll es sehr warm und trocken bleiben. Mit jedem weiteren sonnigen Tag steigt dabei die Waldbrandgefahr, wie es hieß.

Brandenburg ist mit wenig Regen und ausgedehnten Kiefernwäldern und leichten Sandböden das deutsche Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Das ganze Jahr ist es nach Angaben des Umweltministeriums verboten, im Wald und im Abstand von weniger als 50 Metern vom Waldrand entfernt ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen.