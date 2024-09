Potsdam (dpa/bb) – Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist aktuell in nahezu allen Regionen sehr hoch. In 13 von 14 Landkreisen herrscht die höchste Gefahrenstufe, wie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt auf seiner Internetseite mitteilte. Nur in Barnim wird die Waldbrandgefahr demnach als «hoch» statt «sehr hoch» eingestuft. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für fast alle Messstationen in Brandenburg die höchste Gefahrenstufe an. Seinen Angaben zufolge dürfte sich daran auch am Freitag kaum etwas ändern.

Zusätzlich zu den hohen Temperaturen und dem ohnehin ausgetrockneten Boden gebe es teilweise heftige, böige Winde, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Das spätsommerliche Wetter werde laut Vorhersage bis zum Wochenende anhalten und damit auch die sehr hohe Waldbrandgefahr.