Potsdam (dpa/bb) – Nach den Regenfällen am Freitag rechnet der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, mit einer entspannten Lage am Wochenende. «Es wird wie heute bei einer sehr geringen Waldbrandgefahr in Brandenburg bleiben», sagte Engel am Freitag auf Anfrage. Aktuell herrschte in zwölf Landkreisen eine sehr geringe (Stufe 1) und in zwei südlichen Landkreisen eine geringe Gefahr (Stufe 2). Da ab kommender Woche wieder höhere Temperaturen angesagt seien, könne sich die Lage aber schnell ändern, warnte Engel. Am vergangenen Mittwoch war ein großer Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog nach zwei Wochen gelöscht worden.