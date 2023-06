Jüterbog (dpa/bb) – Beim Brand in einem mit Munition belasteten Waldgebiet bei Jüterbog soll am Freitagmorgen der Einsatz einer Drohne Aufschluss über die Ausdehnung des Feuers geben. Das teilte die Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming am Morgen mit. Anschließend soll das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wieder aus der Luft bekämpft werden. Wegen der Gefahr durch alte Munition kann die Feuerwehr vom Boden aus nicht eingreifen, wie der Landkreis mitteilte.

Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen. Am Donnerstagabend sprach die Feuerwehr von einer Ausdehnung des Brands auf 27 Hektar.