Jüterbog (dpa) – Der große Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin ist nach Angaben des Ordnungsamtes erfolgreich eingedämmt. «Wir sind vorsichtig optimistisch», sagte Amtsleiterin Christiane Lindner-Klopsch am Freitag. Die Einsätze eines Hubschraubers und eines Löschflugzeugs am Vortag hätten «richtig was gebracht», meinte sie. Am Mittag solle erneut ein Löschhubschrauber Wasser abwerfen.

21 Feuerwehrkräfte seien aktuell mit den 5 Einsatzfahrzeugen auf Streife, um die Schutzstreifen zu überwachen. «An den Rändern brennt jetzt aber nichts mehr», berichtete Lindner-Klopsch. In der Fläche gebe es aber sicher noch zahlreiche Feuer, die von dem Hubschrauber gelöscht werden sollen.

Die Bundespolizei hat allein am Donnerstag mit einem Hubschrauber bei insgesamt 80 Anflügen rund 144.000 Liter Löschwasser über den Brandherden abgeworfen, wie das Präsidium am Freitag berichtete. Im gesamten Juni habe es bislang 157 Anflüge mit rund 282.000 Litern Löschwasser über dem Waldbrand-Gebiet gegeben.

Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Dörfer sind nicht in Gefahr. Am Mittwoch hatte starker Wind den Waldbrand wieder angefacht. Die betroffene Fläche verdoppelte sich auf mehr als 600 Hektar.