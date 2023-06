Jüterbog (dpa) – Waldstücke bei Jüterbog südlich von Berlin haben auch am Freitag weiter gebrannt, allerdings breitete sich das Feuer zuletzt nicht mehr aus. Die Größe der betroffenen Waldfläche habe sich seit Donnerstag nicht geändert, sagte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitagmorgen. Die Lage habe sich daher weiter beruhigt.

Es sei weniger Rauch festzustellen, hieß es. Am Freitag sollen die Flammen nach Angaben von Lindner-Klopsch erneut aus der Luft gelöscht werden. Zuletzt waren ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Löschflugzeug im Einsatz.

Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Dörfer sind nicht in Gefahr. Am Mittwoch hatte starker Wind den Waldbrand wieder angefacht. Die betroffene Fläche verdoppelte sich auf mehr als 600 Hektar.