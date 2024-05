Zehdenick/Wusterhausen (dpa/bb) – Wieder sind Wahlplakate unterschiedlicher Parteien in mehreren Orten Brandenburgs zerstört und beschmiert worden. In Zehdenick (Kreis Oberhavel) etwa wurden mehr als 16 Plakate heruntergerissen. Die Polizei erwischte dort auch mehrere Jugendliche: Sie sollen Plakate der Grünen, der Partei BSW und der CDU abgerissen und eines davon angezündet haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Fürstenberg wurden beschmierte Plakate entdeckt ebenso in einigen Orten im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Kinder und Jugendliche sollen vier Wahlplakate verschiedener Parteien in der Gemeinde Wusterhausen beschädigt haben. Am 9. Juni stehen Europa- und Kommunalwahlen an, am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.