Berlin (dpa/bb) – Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag haben CDU und FDP gemeinsam um Stimmen geworben. In einem Videostatement sprachen sich CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja zusammen für eine Regierung «aus der Mitte» aus.

«Seit sechs Jahren wird Berlin von einer Linkskoalition regiert, und ich glaube, es ist Zeit, dass diese Stadt endlich wieder aus der Mitte regiert wird», sagte Wegner in dem Video, das sowohl er als auch Czaja auf Instagram teilten. «Wir sind unterschiedliche Parteien, haben aber ein Ziel: Dass diese Stadt vernünftig regiert wird, dass diese Stadt endlich wieder funktioniert.»

Czaja sagte: «Und deswegen, bei allen Unterschiedlichkeiten, haben wir eine Gemeinsamkeit. Es braucht eine Koalition aus der Mitte für unsere Stadt, damit wir die Dinge in Berlin wieder hintereinander bekommen und vor allen Dingen schnell.» Zunächst hatte der «Tagesspiegel» online darüber berichtet.