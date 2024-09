Potsdam (dpa) – Die CDU beendet heute ihren Landtagswahlkampf in Brandenburg. Bundeschef Friedrich Merz tritt gemeinsam mit Spitzenkandidat Jan Redmann in Potsdam auf (15.30 Uhr). Ebenfalls am Nachmittag (14.00 Uhr) informiert sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Frankfurt (Oder) über die aktuelle Hochwasserlage.

Während die AfD in Senftenberg (17.00 Uhr) mit ihrem Europaabgeordneten Maximilian Krah noch einmal Wahlkampf macht, findet in Potsdam (14.00 Uhr) bis in den späten Abend hinein eine Kundgebung statt unter dem Motto «Stabil bleiben – gegen AfD und Rechtsruck». Begleitet wird diese mit Konzerten von Bands wie Madsen und Sportfreunde Stiller.

SPD, Grüne und Linke hatten ihren Wahlkampfabschluss bereits am Freitag, die FDP am Donnerstag. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schloss den Wahlkampf offiziell schon am Mittwoch in Potsdam im Beisein der Parteigründerin und Namensgeberin ab.

Laut der letzten Umfrage vor der Wahl läuft es am Sonntag auf ein enges Rennen zwischen SPD und AfD hinaus: Die AfD liegt in dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer Extra mit 28 Prozent nur noch knapp vor der SPD mit 27 Prozent. Ministerpräsident Woidke regiert bislang mit einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen.