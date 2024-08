Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Schauer, Gewitter, auch etwas Sonne: Der Sommer in Berlin und Brandenburg bleibt wechselhaft, bringt aber erst einmal weiter hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Tag insbesondere für Südbrandenburg bei Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad eine amtliche Hitzewarnung ausgesprochen. Menschen sollten auf körperliche Anstrengungen unter freiem Himmel dringend verzichten.

Im Tagesverlauf verdrängen Quellwolken die Sonne. In der Prignitz und im Ruppiner Land soll es am Abend regnen, im Rest von Berlin und Brandenburg bleibt es trocken. In der Nacht kühlt es ab, regional auf bis zu 16 Grad. Am Samstag erwartet der DWD in Nordbrandenburg Regen, im Süden dagegen keine Niederschläge und viele heitere Phasen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 31 Grad wird es sommerlich warm. In Berlin erwarten die Meteorologen bei Temperaturen um die 28 Grad ähnliches Wetter.

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag wieder deutlich abkühlt und in den meisten Regionen trocken bleibt, kommt es im Tagesverlauf immer wieder zu Schauern. Gebietsweise sind Gewitter möglich. Den Prognosen zufolge liegen die Höchsttemperaturen bei 23 bis 28 Grad. Zum Wochenbeginn können die Temperaturen nicht mehr das Niveau der Vorwoche erreichen, dabei bleibt es weitgehend trocken.