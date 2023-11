Berlin (dpa/bb) – Mustafa Kemal Atatürk kehrt nach Berlin zurück – in Form einer Wachsfigur. Am Donnerstagabend wurde die Nachbildung vom ersten Präsidenten der Türkei im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds Unter den Linden enthüllt. Die Figur war schon einmal hier: Nach Angaben von Madame Tussauds sei die Figur bereits 2008 Teil der Eröffnungsausstellung gewesen. Nur zwei Jahre später sei sie zunächst über einen Halt in London nach Istanbul weitergereicht worden. Nach Jahren im Exil kehrt Atatürk aus Wachs nun zurück nach Berlin, wo er den Angaben nach dauerhaft bleiben soll.

Enthüllt wurde die Figur vom Generalkonsul der Türkei in Berlin, İlker Okan Şanlı, sowie Metin Erdogan, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für internationale Migration im türkischen Arbeitsministerium. «Die Wachsfigur von Mustafa Kemal Atatürk im Madame Tussauds Berlin ist ein symbolträchtiges Zeugnis seines Vermächtnisses», sagte Şanlı. Sie werde dazu beitragen, die Verbindung zwischen der türkischen Community und der deutschen Gesellschaft zu stärken.

Am 29. Oktober wurde in der Türkei das hundertjährige Bestehen der Republik gefeiert. Die Türkei entstand aus dem Osmanischen Reich und sollte unter anderem ein säkularer Staat sein. Atatürk war der führende Kopf der Nationalbewegung. Seine Anhänger werden auch Kemalisten genannt.