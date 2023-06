Berlin (dpa/bb) – Erneut ist es zu einem gewalttätigen Vorfall in einem Berliner Freibad gekommen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sei am Montagnachmittag im Schwimmbad in der Seestraße in Wedding von Badegästen angegriffen und verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut Zeugenaussagen geriet der 19-jährige Wachmann gegen 17.00 Uhr an den Umkleiden mit einem Mann in Streit. Dabei zog der Kontrahent auch ein Messer. Als der Mitarbeiter den Bereich verließ, sei er von weiteren Männern angegriffen und durch Schläge und Tritte am Kopf und seiner Hand verletzt worden. Der Wachmann wurde von Sanitätern versorgt. Die Täter flohen.

In den vergangenen Tagen und Wochen waren mehrfach in Freibädern Jugendliche oder junge Männer mit dem Wachpersonal aneinandergeraten. Die Polizei musste eingreifen, Bäder wurden vorzeitig geschlossen.