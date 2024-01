Berlin (dpa) – Wegen des erwarteten starken Andrangs startet die Alte Nationalgalerie Berlin vorzeitig mit dem Ticketverkauf für die Ausstellung «Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften». Vom 19. April bis zum 4. August präsentiert das Haus auf der Museumsinsel mehr als 60 Gemälde und 50 Zeichnungen des berühmten deutschen Romantikers Friedrich (1774-1840). Zu den Arbeiten zählen auch so bekannte Werke wie «Eismeer», «Kreidefelsen auf Rügen» oder der «Mönch am Meer». Für die Ausstellung ist bereits eine Verlängerung der Öffnungszeiten eingeplant.

Die Nationalgalerie kann auf eine der weltweit größten Sammlungen mit Gemälden Friedrichs zurückgreifen. In Kooperation mit dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin werden Arbeiten aus dem In- und Ausland zusammengetragen. Im Jubiläumsjahr 2024 ist die Berliner Präsentation Teil einer Reihe von thematisch eigenständigen Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle, der Alten Nationalgalerie sowie im Albertinum und Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Kooperation für Ausstellung im Metropolitan Museum of Art

In Kooperation mit der Alten Nationalgalerie sowie den Häusern in Hamburg und Dresden zeigt das Metropolitan Museum of Art im kommenden Jahr die erste umfassende Ausstellung zu Friedrich in den USA. Einige Werke auch aus der Berliner Ausstellung werden dann vom 7. Februar bis 11. Mai 2025 in «Caspar David Friedrich: The Soul of Nature» zu sehen sein.

«Dass Caspar David Friedrich auch international zu den großen Namen der Kunst zählt, wird spätestens mit der Retrospektive im New Yorker MET deutlich werden», sagte Ralph Gleis, Direktor der Alten Nationalgalerie, der dpa in Berlin. «Wir freuen uns als Kooperationspartner, dass einer unser wichtigsten deutschen Künstler nun in diesem bedeutenden US-amerikanischen Museum umfassend präsentiert werden wird.»