Luckau (dpa/bb) – Sie stehlen Waren direkt von Lkw-Ladeflächen, locken Fahrer aus ihren Autos, um an Diebesgut zu kommen und wenden dabei mitunter Gewalt an: Trickdiebe sind auf Rast- und Parkplätzen an Brandenburger Autobahnen inzwischen zum Alltag geworden. Die Polizei im Süden Brandenburgs hat am Donnerstag auf dem Rasthof Berstetal (Dahme-Spreewald) an der A13 eine Präventionskampagne gestartet, um auf die Gefahr hinzuweisen. Mit mehrsprachigen Hinweisschildern und Flyern sowie im direkten Gespräch will sie Autofahrende sensibilisieren. Die Kampagne «Vorsicht Trickdiebe» ist ein gemeinsames Projekt mit der Autobahn GmbH Niederlassung Nord-Ost.

Die weißen Schilder mit schwarzer Schrift und roter Umrandung sollen an den Autobahnrastplätzen gut sichtbar aufgestellt werden. «Lassen Sie sich nicht aus dem Fahrzeug locken. Halten Sie ihr Fahrzeug verschlossen. Achten Sie auf ihre Wertgegenstände» ist darauf auf Deutsch, Polnisch, Englisch und Russisch zu lesen. Auf anderen Schildern wird beschrieben, wie Trickdiebe vorgehen könnten. Wenn in der Nacht jemand an die Autoscheibe klopfe, könnte es sich um solche Kriminellen handeln, die meist zu zweit agierten – einer lenke ab, der andere stehle Wertsachen. Auch vor Gewalt wird gewarnt.

Im Jahr 2022 registrierte die Polizei insgesamt 540 Straftaten auf den Park- und Rastplätzen an den Brandenburger Autobahnen, bei denen Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugteile, Waren von der Ladefläche oder Bargeld, Wertgegenstände oder Dokumente aus der Fahrerkabine gestohlen wurden. In zehn Fällen wurden Täter gewalttätig, um ihre Ziele zu erreichen. Die Zahl der Raubstraftaten – also Fälle, bei denen Gewalt angewendet wird – nahm laut Polizei im laufenden Jahr deutlich zu.