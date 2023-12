Berlin (dpa/bb) – Auf Berlin und Brandenburgs Straßen müssen sich Autofahrer vor Weihnachten auf viel Verkehr einstellen. Besonders im Großraum Berlin sowie auf der Autobahn 2, der A9 und der A24 sei mit vielen Staus zu rechnen, teilte der ADAC am Montag mit. Die meisten Staus werden am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag erwartet, hieß es weiter.

Die verkehrsreichen Tage beginnen bereits ab Mitte der Woche, weil die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien starten. Viele Reisende brechen aber erst am Freitag oder Samstag zu ihren Familien auf. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird es auf den Fernstraßen insgesamt ruhig. Rückreiseverkehr setzt dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, vermehrt aber erst nach den Feiertagen ein.