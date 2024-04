Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen von Union Berlin haben ihre Siegesserie in der Regionalliga Nordost fortgesetzt. Im Hauptstadtderby gegen Hertha BSC triumphierte die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese vor der beeindruckenden Kulisse von 12 511 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei am Sonntag mit 5:0 (5:0). Durch den 18. Sieg im 18. Ligaspiel fehlt den Unionerinnen nur noch ein Punkt zur Meisterschaft und den Relegationsspielen zur zweiten Liga gegen den Titelträger der Regionalliga Nord.

Der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost ging als klarer Favorit in die Partie und dominierte das Spielgeschehen gegen den Tabellensiebten deutlich. Von Beginn an erspielten sich die Köpenickerinnen zahlreiche Torchancen und ließen der Alten Dame auch in der torlosen zweiten Hälfte kaum Möglichkeiten. Die Treffer für den Zweitliga-Anwärter erzielten Sarah Abu Sabbah (6./17./45. Minute), Athanasia Moraitou (21.) und Katja Orschmann (31.).

Dagegen hielt die lange Durststrecke der Herthanerinnen mit nunmehr sechs sieglosen Partien an. In der Regionalliga kann Union am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim Magdeburger FFC (14.00 Uhr) die Meisterschaft perfekt machen. Hertha empfängt um 15.00 Uhr den Tabellensechsten Türkiyemspor Berlin.