Berlin (dpa) – Rani Khedira steht nach einem wochenlangen Verletzungsausfall wohl vor seinem Comeback beim 1. FC Union Berlin. Der stellvertretende Kapitän des derzeit sportlich angeschlagenen Fußball-Bundesligisten bestritt am Montag die volle Trainingseinheit mit der Mannschaft. Eine Rückkehr vor dem Heimspiel am Samstag gegen seinen ehemaligen Club VfB Stuttgart kommt zur rechten Zeit. Der 29-Jährige könnte dem Team von Trainer Urs Fischer wieder mehr Sicherheit in der Defensive bringen.

Er fehlt den Köpenickern seit einiger Zeit. Im Erstrunden-Pokalmatch beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf, dem ersten Pflichtspiel der Saison, hatte sich der gebürtige Stuttgarter an der Wade verletzt. Ebenso wie Khedira konnte auch Leihspieler Alex Král zum Wochenauftakt komplett am Training teilnehmen. Der 25-Jährige hatte vor der Länderspielpause beim Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim kurzfristig passen müssen. Große Teile des Mannschaftstrainings bestritt zudem Abwehrchef Robin Knoche, der zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen war.