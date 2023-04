Potsdam (dpa/bb) – Nach einem bewölkten Morgen zeigt sich am Donnerstag in Berlin und Brandenburg die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, regnet es morgens und vormittags vor allem im Norden Brandenburgs. Ab Mittag scheint zunehmend die Sonne, Schauer gibt es kaum noch. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad.

In der Nacht zu Freitag ist der Himmel klar und es bleibt bei 7 bis 2 Grad trocken. Viel Sonnenschein erwartet der DWD am Freitag, nur mittags und nachmittags ziehen Quellwolken auf. Regen fällt der Vorhersage nach nicht und die Temperaturen steigen auf warme 19 bis 22 Grad.

Klar und trocken zeigt sich die Nacht zu Samstag. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad. Der Samstag selbst beschert den Menschen in Berlin und Brandenburg viel Sonne und Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Nachmittags rechnet der DWD in Westbrandenburg mit aufziehenden Wolken.