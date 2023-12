Lübben (dpa/bb) – Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 87 in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) gehen in die letzte Phase – dafür sind noch einmal Vollsperrungen nötig. Die Bauarbeiten zur letzten Asphaltschicht der Fahrbahn am Donnerstag im Bereich zwischen Ernst-von-Houwald-Damm und der Straße An der Kupka müssen am Dienstag vorbereitet werden, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Von 9 bis 13 Uhr wird daher die B 87 in dem Bereich gesperrt, Autofahrer werden über die Gubener Straße durch die Innenstadt umgeleitet. Auch am Donnerstag wird es eine Vollsperrung geben. Von Januar 2024 bis voraussichtlich Ende März sollen dann noch letzte Pflasterarbeiten an den Gehwegen erledigt werden. Dafür muss die Bundesstraße noch einmal kurzzeitig halbseitig gesperrt werden.