Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys treffen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft zum zehnten Mal in Serie auf ihren ewigen Rivalen vom VfB Friedrichshafen. Das Team aus der Stadt am Bodensee gewann am Sonntagabend 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:22) gegen die SVG Lüneburg und entschied die Halbfinal-Serie im Modus Best-of-five damit mit 3:1 für sich. Die Titelverteidiger aus Berlin waren bereits in der vergangenen Woche ins Finale eingezogen, das am 1. Mai (18.00 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle in Berlin beginnt.

Für die Volleys ist es die zwölfte Final-Teilnahme nacheinander. Von den neun vergangenen Serien gegen Friedrichshafen seit 2013 gewannen die Berliner acht, darunter die vergangenen sechs.