Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys haben sich im Kampf um die Tabellenführung offenbar mit der Rolle des Verfolgers abgefunden. «Wir haben jetzt schon ein bisschen den Fokus in die Playoffs und gehen dann halt als Zweiter rein. Wenn du deutscher Meister werden willst, musst du das letzte Spiel gewinnen», erklärte Kapitän Ruben Schott nach dem 3:1-Derbysieg gegen die Netzhoppers KW beim Streamingdienst Dyn.

Zum Abschluss der Hauptrunde trifft die Mannschaft von Trainer Alexandre Leal am Samstag auf die Volleys Herrsching. Pokalsieger Lüneburg hat noch mehr Spiele auf dem Programm: Lassen die Niedersachsen keinen Punkt mehr liegen, starten sie erstmals als Sieger in die K.o.-Phase. «Wir haben den Start halt ein bisschen verpennt in dieser Saison», bemängelte Schott rückblickend.





Tritt das Szenario so ein, könnten die Volleys in einem möglichen Finale gegen Lüneburg einen kleinen Nachteil haben: Kommt es zu einem entscheidenden Spiel fünf, hätten die Norddeutschen Heimvorteil.

«Raketen gezündet»: Aufschlag-Riese Jake Hanes überzeugt

Die Volleys peilen den zehnten deutschen Meistertitel in Folge an. Der Erfolg (25:18, 23:25, 25:20, 25:16) im Berlin-Brandenburg-Derby war nach den herben Niederlagen in den europäischen Ligen ein Stimmungsaufheller für den Seriensieger. «Wir hatten heute mal einen besseren Tag beim Aufschlag. Vor allem Jake (Hanes) hat da ordentliche Raketen gezündet», lobte Schott seinen Teamkollegen, der insgesamt 25 Punkte zum Sieg beisteuerte.

Trotz der Niederlage haben die Netzhoppers ebenfalls einen Platz in den Playoffs sicher.