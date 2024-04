Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das erste Halbfinalspiel der Serie Best of Three verloren. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Potsdams Trainer Riccardo Boieri dem Hauptrundensieger SSC Palmberg Schwerin mit 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 18:25). Am Samstag findet die zweite Begegnung in Potsdam (19.00 Uhr) statt. Sollte ein entscheidendes drittes Spiel notwendig werden, würde das am 10. April wieder in Schwerin ausgetragen.

Die Gäste aus der brandenburgischen Landeshauptstadt legten in der Palmberg Arena gut los und führten mit 9:4, ehe Schwerin mit einer Serie selbst mit 13:12 in Führung ging. Doch die Potsdamerinnen drehten das Spiel und verwandelten den ersten Satzball. Ausgeglichener verlief der zweite Durchgang. Bis zum 18:18 konnte sich kein Team absetzen, ehe die Gastgeberinnen ebenfalls den ersten Satzball zum Satzausgleich verwandeln konnten.

Im dritten Satz waren die Potsdamerinnen wieder aktiver und führten schnell mit 12:6. Doch der zwölfmalige Meister glich mit sechs Punkten in Serie aus, ehe sich Potsdam wieder mit vier Zählern absetzte. Doch auch diesen Vorsprung konterten die Schweriner bis zum 17:17. Sie ließen sich auch vom 17:20-Rückstand nicht entmutigen und gewannen den dritten Durchgang mit 25:23. In Durchgang Nummer vier war die Kampfkraft des aktuellen Vizemeisters erschöpft. Schwerin führte schnell mit 10:3 und ließ sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen.