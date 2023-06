Potsdam (dpa) – Der SC Potsdam verstärkt sich mit der ungarischen Volleyball-Nationalspielerin Greta Kiss. Die 25-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Terville Florange Olympique Club zu den deutschen Vizemeisterinnen nach Potsdam. Sie habe nicht lange überlegen müssen, sagte die Außenangreiferin in einer Mitteilung am Freitag. In Deutschland für Potsdam zu spielen, werde wie ein Traum für sie sein.

Als Ratgeberin hatte sich Anett Németh erwiesen, die vor ihrem Wechsel in die italienische Serie A1 bei Potsdam spielte und Teamkollegin von Kiss in der Nationalmannschaft ist. «Ich habe durch sie viel Gutes über den Verein gehört.»

Die Potsdamer hatten Kiss nach eigenen Angaben seit längerer Zeit im Visier und ihre Einsätze in der französischen Meisterschaft genau beobachtet. «Sie ist eine sehr komplette Spielerin. Denn sie ist gut in der Annahme und stark im Angriff. Sie hat in Frankreich eine exzellente Saison gespielt und scheint auch menschlich zu uns zu passen», sagte Chefcoach Riccardo Boieri in der Mitteilung.