Berlin (dpa/bb) – Zum Start der Osterferien am Montag sowie an diesem Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer erneut auf volle Straßen in und um Berlin einstellen. «Insbesondere am Freitag, den 27. März, und Samstag, den 28. März, kann es zu erhöhtem Reiseverkehr kommen», teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Für das erste Ferienwochenende ist der Berliner Halbmarathon geplant, der besonders in der Innenstadt zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr führen werde.

Der verkehrsreichste Tag während der Ferien wird der VIZ zufolge allerdings der Gründonnerstag (2. April). «Auf den Berliner Stadtautobahnen ist während des Reiseverkehrs insbesondere an den Großbaustellen auf der A100 und A115 mit längeren Fahrzeiten zu rechnen», hieß es weiter.





Auf der A10, dem Berliner Ring, wiederum sei zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Phöben sowie zwischen dem Dreieck Spreeau und Rüdersdorf mit Stau zu rechnen. «Ebenso auf dem Streckenabschnitt zwischen Dreieck Nuthetal und dem Dreieck Potsdam sowie dem Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreeau Richtung Frankfurt/O.»