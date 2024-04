Am vergangenen Samstag fand die erste ABI Zukunft Berlin am Zoo statt – und für Veranstalter und Besucher zugleich wurden alle Erwartungen übertroffen.

„Wir sind völlig überwältigt von der großen Resonanz auf die erste ABI Zukunft Berlin am Zoo“, so Geschäftsführer José Rodrigues Freitas von der veranstaltenden Agentur JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG aus Osnabrück.

3.300 BesucherInnen, darunter gut vorbereitete SchülerInnen, die sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft nach dem Abitur machen, informierten sich aus erster Hand am vergangenen Samstag (20. April 2024) bei über 60 Unternehmensvertretern und Studienberatern über Zukunftsaussichten nach dem Abitur.

Junge Menschen brauchen Durchblick

Eröffnet wurde die Messe am Samstag von Herrn Staatssekretär Dr. Kühne der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin.

Bei der Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen brauchen junge Menschen Unterstützung, und so liegt es auch auf der Hand, dass Offenheit bei der Suche nach dem richtigen Beruf und Kontakt zu Betrieben wichtig ist. Nur so können sie sich einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten verschaffen und herausfinden, welche Berufe zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen. Auf der ersten ABI Zukunft Berlin am Zoo konnten sie Fragen stellen, Informationen einholen und erste Kontakte knüpfen. Diese Kontakte können später bei der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen oder Studienplätzen von Vorteil sein.

Viele Eltern begleiteten ihre Kinder zur ABI Zukunft Berlin am Zoo in das Ludwig Erhard Haus (IHK Berlin), um sich zu informieren, denn schließlich sind sie wichtige Entscheidungsträger bei der Studien- und Berufswahl ihrer Schützlinge. So boten die Vorträge den jungen Menschen einen realistischen Einblick in verschiedene Berufsfelder, um zum Beispiel besser einzuschätzen, ob ihnen diese Tätigkeiten liegen.

Direkter Kontakt und Austausch

Auch in Berlin konnte die ABI Zukunft junge Menschen inspirieren und ihnen neue Perspektiven aufzeigen. Sie konnten Berufe entdecken, von denen sie zuvor noch nie gehört haben oder neue Möglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung finden. Durch den direkten Kontakt mit Menschen, die in verschiedenen Berufsfeldern tätig sind, konnten sie sich von deren Erfahrungen und Erfolgen inspirieren lassen.

Seitens der Aussteller wurde die gute Vorbereitung der Schüler/-innen im Vorfeld gelobt. Sie hatten sich mit den Angeboten der Aussteller frühzeitig beschäftigt und stellten so gezielt Fragen.

Wiedersehen im November 2024

In Berlin findet die nächste ABI Zukunft am 16. November 2024 im Estrel Congress Center statt. Alle interessierten Unternehmen sind herzlich dazu eingeladen, die Ausstellerinformationen anzufordern oder den direkten Kontakt zum Projektleiter Herrn Simon Klocke aufzunehmen:

JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG aus Osnabrück

Simon Klocke

Tel.: 0541 / 330979-23

E-Mail: s.klocke@freitasmessen.de

Quelle: Abi Zukunft