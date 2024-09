Berlin (dpa/bb) – Durch die Vollbremsung eines Berliner Linienbusses sind mehrere Menschen gestürzt und schwer verletzt worden. Der Bus musste am Mittwochnachmittag in Kreuzberg abrupt bremsen, weil ein Rollerfahrer plötzlich vor ihm auf die Busspur fuhr, wie die Polizei mitteilte. Zwei 53 und 56 Jahre alte Männer wurden beim Stürzen an Kopf und Rumpf so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Eine 18-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann erlitten Schnittverletzungen, die noch am Unfallort behandelt wurden.